Novo decreto que reduz o corte nos benefícios fiscais amplia benefícios

O governo de Goiás publicou ontem no Diário Oficial do Estado um novo decreto que reduz o corte nos benefícios fiscais concedidos a empresas instaladas no território goiano. O decreto 9.103 estabelece que a redução agora será de 9%, e não de 12,5% como estava previsto no decreto 9.075, publicado no último mês de outubro e que gerou muitos protestos entre o setor empresa...