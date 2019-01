Economia Novo complexo deve criar 30 mil empregos em Aparecida de Goiânia Prefeito assinou decreto nesta segunda (21) que desapropria centenas de lotes; custos, inclusive de indenizações, serão arcados pelos investidores

Com a assinatura de decreto que determina a desapropriação de mais de 300 lotes no Setor Buenos Aires, em Aparecida de Goiânia, o prefeito do município, Gustavo Mendanha (MDB), deu início nesta segunda-feira (21) ao processo de implantação do Aparecida Business Log (ABL). O novo complexo logístico industrial alfandegário da cidade terá investimento inicial de R$ 1,2 bilhã...