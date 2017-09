Novo aumento faz gasolina bater recorde de preço em Goiânia

Os goianos tiveram uma surpresa nada agradável nesta terça-feira (12): em alguns postos da capital, o litro da gasolina é cobrado a R$ 4,39. Este é o maior preço registrado nas bombas em 2017 — no último aumento, o combustível era vendido a R$ 4,25.

Ao comparar com os valores encontrados na semana passada nos postos, o preço cobrado em Goiânia assusta ainda mais. Segundo uma pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio do litro da gasolina subiu de 3,778 reais para 3,85 reais na semana encerrada em 9 de setembro. Assim, nesta terça-feira, o salto foi mais de R$ 0,50 por litro em Goiás.

A explicação para o aumento considerável no preço do combustível está na passagem do furacão Harvey pelos Estados Unidos — a tempestade fechou refinarias na região.