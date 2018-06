Economia Nova tabela tem redução média de 20% no valor dos fretes, diz ministro Ministro estima que uma terceira tabela ainda será editada nos próximos 30 dias

O ministro dos Transportes, Valter Casimiro, afirmou que a nova tabela de preços mínimos da Agência Nacional de Transportes (ANTT), divulgada nesta quinta-feira, 7, deve gerar uma redução de 20% nos valores dos fretes rodoviários. De acordo com o ministro, a alteração será publicada em edição extra do Diário Oficial da União ainda hoje. Como parte do acordo feit...