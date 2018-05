Economia Nova lei trabalhista é para todos, diz AGU

O Ministério do Trabalho publicou ontem parecer elaborado pela Advocacia-Geral da União (AGU) para defender que as novas leis trabalhistas valem para todos os contratos, inclusive para os que já estavam em vigor antes de novembro - quando o texto da reforma passou a vigorar.O documento passa a guiar a ação de fiscais do trabalho e, para o governo, aumenta a seguranç...