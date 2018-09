Economia Nova ferramenta permite venda de produtos no Stories do Instagram Essa função estava em testes desde junho deste ano, mas só ficou disponível para todos os usuários nesta terça

Desde esta terça-feira, 18, ficou mais fácil para os anunciantes do Instagram fecharem negócio com usuários da rede social. A partir de hoje, marcas poderão dar mais detalhes e colocar links para vender seus produtos na ferramenta de mensagens efêmeras (Stories), além da possibilidade de aparecer no canal de compras da aba “Explorar”. Agora, quando você estiver confer...