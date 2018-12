Economia Nova estrutura de governo exigirá edição de MP e de decretos Extinção da pasta do Trabalho poderá demandar projeto de lei

A equipe de transição enfrenta uma corrida contra o tempo para formar a estrutura do novo governo, que terá 22 ministérios, com a fusão de pastas e a extinção do Ministério do Trabalho. Segundo informações do Ministério do Planejamento, pasta que passará a integrar o Ministério da Economia, o governo atual precisará editar, nos últimos dias de 2018, uma medida provisória (...