Economia Nos EUA, JBS faz novo 'recall' de 2,54 mil toneladas de carne Suspeita é que alimentos estejam contaminados com salmonela, informou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)

A JBS Tolleson Inc., unidade da brasileira JBS localizada no Estado de Arizona, nos Estados Unidos, está fazendo recall de cerca de 5,6 milhões de libras de produtos de carne bovina (aproximadamente 2,54 mil toneladas) por causa de uma possível contaminação por salmonela, informou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Com o novo volume recolhido, até o ...