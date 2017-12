No interior, cresce procura e restam poucas vagas para virada

A virada do ano no interior goiano promete lotação nas principais cidades turísticas de Goiás. Em municípios como Pirenópolis e Caldas Novas ontem já era difícil encontrar vagas, especialmente nos maiores empreendimentos hoteleiros. Nos dois casos, a expectativa é de que o fim de ano some cerca de 10% de lotação a mais do que foi verificado no mesmo período do ano passado...