Economia No início dos negócios, dólar vai à máxima aos R$ 3,9127 com crise na Turquia EUA aumentaram alíquota de importação de aço da Turquia, pressionando ainda mais a lira turca, que já acumula no ano desvalorização de 80% em relação ao dólar; crise faz com que investidores evitem ativos mais arriscados

O câmbio abriu em alta nesta seguda-feira, 13, refletindo a indisposição do investidor global em aplicar em ativos de risco em meio à crise protagonizada pela Turquia. O dólar chegou à máxima de R$ 3,9127 em alta de 1,15% pouco depois da abertura do mercado. Por volta das 9h30, a valorização desacelerava, em linha com o comportamento das moedas no exterior. Pouco antes,...