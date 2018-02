Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 100 milhões

R$ 100 milhões é o valor que a Caixa deve pagar para quem acertar as seis dezenas no próximo concurso da Mega-Sena. No sorteio realizado nesta quarta-feira (14) não houve acertadores e o prêmio, que era de R$ 71 milhões, acumulou.

As dezenas sorteadas foram: 16 - 32 - 40 - 46 - 53 - 56. A Quina teve 46 acertadores. Cada um levou R$ 65.621,53. Outras 4.140 apostas acertaram na Quadra. Neste caso, o prêmio é de R$ 1.041,61.

O sorteio foi às 20h (horário de Brasília) em Vinhedo (SP). O concurso 2.015 da Mega-Sena será realizado no sábado (17).