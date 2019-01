Economia Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 25 milhões A quina teve 70 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 34.091,54. Outras 4.376 apostas acertaram a quadra; cada uma receberá R$ 779,05

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.114 da Mega-Sena e o prêmio principal, segundo estimativa da Caixa, acumulou em R$ 25 milhões. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (12), em São Paulo. São as seguintes as dezenas sorteadas: 17 - 25 - 30 - 35 - 42 - 57. A quina teve 70 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 34.091,54. Outras 4.376 aposta...