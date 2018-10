Economia Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 18 milhões O sorteio foi realizado na noite desse sábado (20) em Santa Helena de Goiás

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.089 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desse sábado (20) em Santa Helena de Goiás. Foram as seguintes as dezenas sorteadas: 05 - 10 - 32 - 38 - 48 - 49. A quina teve 29 apostas vencedoras. Cada apostador vai receber R$ 53.143,74. A quadra registrou 2.665 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 826...