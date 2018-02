“Nem pesquisei muito antes”

“Zero km com zero entrada e zero IPI”. A placa colorida com tantos zeros instalada em uma concessionária atraiu Jefferson Silva. Era 2011 e o gráfico fez as contas. O resultado foi comemorado: com o salário dava para comprar um carro novinho.“Nem pesquisei muito. Entrei em duas concessionárias e fechei negócio na terceira”, lembra. Sem nenhum real de entrada, Silva saiu d...