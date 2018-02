Necessidade diferenciada requer especialização, diz veterinário

O presidente da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de Goiás (Anclivepa-GO), Ronaldo Medeiros, vê o crescimento do mercado pet focado nos gatos pela necessidade diferenciada de tratamento que hoje é mais reconhecida. “Tem cada vez mais profissionais, veterinários e lojas focados nisso, com áreas separada para os felinos na internação para conforto diferenciado, com orientação com relação a alimentação bem definida”, diz sobre cenário que viu mudar nos últimos cinco anos.

“Quem gosta de gato tem tratamento especial. Ele é mais independente, por isso muitos hoje preferem eles. E a tendência é crescer”, afirma. Medeiros pontua ainda que há procura por cursos e mais informação para lidar com os felinos e aproveitar esse mercado. A Anclivepa-GO terá palestra sobre isso e o primeiro Congresso Goiano de Especialidades Veterinárias também deve trazer rodada de negócios e informação sobre os gatinhos.

A bióloga Monik Oprea, de 46 anos, é cat sitter e também procura essas novas informações rotineiramente. Em 2015, ela iniciou o trabalho de cuidado com os felinos e diz que saber bem sobre o comportamento deles é chave para conseguir bons resultados no trabalho. “As pessoas começaram a ver que gato não é cachorro pequeno. Ele é diferente, precisa de atenção e, assim, comecei a estudar os comportamentos deles, fiz cursos. Com eles, procuro fazer brincadeiras para estimular física e mentalmente”, explica ela que percebeu a tendência e resolveu apostar.

Para ter ideia do crescimento da área, no Brasil, há mais de 132 milhões de animais estimação, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os brasileiros têm mais de 52 milhões de cães e 22 milhões de felinos. O Brasil é o 2º país do mundo em cães, gatos e aves canoras e ornamentais.