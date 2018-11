Economia Natal deve movimentar R$ 53,5 bilhões na economia do País Pesquisa do SPC mostra que projeções de gastos se mantêm no mesmo patamar do ano passado

Pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) indica que o Natal deste ano deve injetar aproximadamente R$ 53,5 bilhões na economia do país. O estudo indica que as projeções permanecem no mesmo patamar do ano passado. O levantamento aponta 72% dos brasileiros planejam comprar presentes para t...