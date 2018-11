Economia Natal deve movimentar R$ 3,7 bi na região da Rua 44 Expectativa de vendas é para o terceiro trimestre do ano; até o início de dezembro, os compradores do atacado são maioria

Os estabelecimento localizados na região da Rua 44 já sentem o clima de Natal desde o último mês de outubro, quando as vendas no atacado começaram a crescer para compradores de todas as partes do País, que reforçam seus estoques de fim de ano. A expectativa é de que as vendas possam ter atingido quase R$ 1 bilhão em outubro e cheguem perto de R$ 1,2 bilhão em novembro...