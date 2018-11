Economia Nas primeiras horas, Black Friday fatura quase metade do evento de 2017 Considerando as vendas feitas na quinta-feira, 22, e nas primeiras sete horas de sexta, 23, o faturamento do comércio eletrônico com o evento já atingiu 44% do que havia sido vendido no ano passado

As vendas de Black Friday deste ano começaram em ritmo acelerado, segundo levantamento da Ebit Nielsen. Até o começo da manhã desta sexta-feira, o faturamento já havia atingido quase metade do total faturado no ano passado. Segundo o levantamento, considerando as vendas feitas na quinta-feira, 22, e nas primeiras sete horas de sexta, 23, o faturamento do comércio...