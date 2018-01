Na reta final das inscrições, Petrobras dobra número de vagas em concurso com salários de R$ 10 mil

No próximo dia 30 de janeiro serão encerradas as inscrições para o concurso da Petrobras. Faltando menos de uma semana para o término de cadastramento dos concorrentes, a companhia dobrou o número de vagas ofertadas — agora serão 672, sendo 112 imediatas para cargos de nível superior.

O salário inicial chega a R$ 10.544,04 e as vagas são para administrador, advogado, analista de sistemas – processos de negócio, auditor júnior, contador, economista, engenheiro de produção e estatístico. Os selecionados serão lotados nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A inscrição pode ser feita no site da Cesgranrio e a prova está prevista para o dia 18 de março.