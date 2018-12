No exercício da Presidência da República na última terça-feira (18), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sancionou a lei que afrouxa a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para municípios e permite que prefeitos ultrapassem o limite de gastos com pessoal sem sofrer punições, desde que haja queda na receita.

A lei foi sancionada por Maia porque o presidente Michel Temer estava em viagem oficial ao Uruguai, onde participou de reunião do Mercosul. Segundo o Palácio do Planalto, Temer tinha a intenção de seguir a recomendação da Fazenda e do Planejamento de vetar o afrouxamento na LRF - o prazo para a sanção era até o dia 28 de dezembro.

O texto já tinha sido aprovado pelo Senado e pela Câmara e foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União com data do dia 18. O Palácio do Planalto divulgou uma segunda nota ontem para dizer que Maia, ao sancionar o projeto, levou em conta uma nota técnica produzida pela Câmara que aponta que o projeto “apenas fazia ajuste” na LRF e não “flexibilização”.

A lei sancionada por Maia permite aos municípios receber transferências voluntárias, obter garantia do Estado da União e contratar operações de crédito mesmo se não reduzirem as despesas com pessoal que estejam acima do limite exigido pela lei. Segundo cálculo de técnicos da Câmara, a mudança vai abrir brecha para que pelo menos 1.752 municípios, quase um terço do total do País, descumpram as exigências.

Sem restrições

A lei complementar nº 164/2018, sancionada na terça (18), retira as restrições previstas no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal que impedia cidades com despesas com pessoal acima de 60% da receita corrente líquida (obtida com tributos, descontados os repasses determinados pela Constituição) de receber transferências de recursos da União ou contratar novas operações de crédito (com exceção de refinanciamento da dívida ou para reduzir despesas com pessoal). O prazo que os municípios tinham para se adequar era de 8 meses.

A nova lei abre exceção para os municípios com queda de receita superior a 10%. O texto define que a queda deve ser observada na redução do repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ou devido à diminuição de receitas de royalties e participações especiais.

De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), ocorreu redução no repasse do FPM somente uma vez na história, de 2016 para 2017, como consequência dos efeitos da lei que permitiu a repatriação de recursos irregulares no exterior. Mesmo assim, a queda foi de 3,73%.