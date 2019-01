Economia Na contramão do País, inadimplência cai em Goiás Enquanto o número de pessoas com dívidas em atraso cresceu 4,41% no Brasil, Estado encerrou 2018 acima da média com queda de 2,14%

Os goianos apresentaram melhora nas finanças acima da média nacional no final do ano passado. O Estado encerrou 2018 com queda de 2,14% no número de inadimplentes em dezembro em relação ao mesmo período de 2017, segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). O resultado ficou acima do apresentado ...