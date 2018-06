Economia Na China, caminhoneiros também bloqueiam estradas contra custos com combustíveis "Não vamos sobreviver com as tarifas de frete ridiculamente baixas", dizem mensagens anônimas que foram apagadas pelos censores

Caminhoneiros fizeram paralisações e bloquearam estradas em pelo menos três cidades na China ao longo do fim de semana, em protestos motivados por frustrações com custos mais altos com combustíveis, preços de frete cadentes e aplicativos de transporte que estão apertando seus lucros. As manifestações foram iniciadas por meio de mensagens anônimas que circularam ...