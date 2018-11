Economia Número de reclamações da Black Friday 2018 é maior do que no último ano As lojas mais reclamadas são Americanas.com, Casas Bahia (loja online), Netshoes, Magazine Luiza (loja online), Ifood e Ponto Frio (loja online)

No fim de semana pós-Black Friday, o número de insatisfações registradas no site ReclameAQUI chegou a 6.384, superando as 5.607 feitas entre a quinta e a sexta-feira de promoções. Em comparação com o último ano, quando foram feitas 2.874 queixas no mesmo período, houve aumento de 22% . De acordo com Felipe Paniago, diretor de operações do ReclameAQUI, o aumento d...