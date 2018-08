Economia Número de linhas pós-pagas chega a 40% do mercado de telefonia móvel Nos últimos 12 meses, as linhas pós-pagas cresceram 13,47%, fechando o mês de julho com 93,922 milhões de acessos

O número de linhas móveis pós-pagas alcançou, em julho, 40,01% do total de celulares no país. Os números, divulgados hoje (30) pela Agência Nacional e Telecomunicações (Anatel), confirmam a tendência de queda no percentual de linhas pré-pagas e crescimentos do pós-pago. Nos últimos 12 meses, as linhas pós-pagas cresceram 13,47%, fechando o mês de julho ...