Economia Número de inadimplentes sobe em 2018 e atinge 41% da população Em dezembro do ano passado, foram identificados 62,6 milhões de consumidores com alguma conta atrasada e o CPF restrito

O número de brasileiros com dívidas em atraso terminou 2018 com crescimento de 4,4% em relação ao fim de 2017, mostra levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e obtido em primeira mão pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Trata-se do maior aumento anual d...