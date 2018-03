Número de estabelecimentos agropecuários supera estimativa

Cinco meses após o início da coleta de dados para o Censo Agropecuário, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) detectou número de estabelecimentos agropecuários 8% maior do que o estimado em Goiás. De acordo com os questionários respondidos, seriam 151 mil ante os 139.427 inicialmente esperados. De acordo com o superintendente do IBGE, Edson Roberto Vieira, é preciso cautela com relação a esses números já que os primeiros resultados serão divulgados apenas em julho.

“O crescimento ocorreu em cima de uma estimativa com base no último Censo (2006) e com alguns dados do Incra sobre assentamentos agrícolas.” Entre os motivos para o incremento, está o fato de que dois questionários podem ter sido respondidos em uma mesma fazenda se nela houver uma parte arrendada, por exemplo. Além disso, a pesquisa considera produção agropecuária até em regiões urbanas, como Goiânia, e com condições melhores de tecnologia para um mapeamento mais detalhado.

Ao longo dos anos, também ocorreu o parcelamento de áreas maiores em áreas menores. Como no caso de famílias que dividem terras e os assentamentos rurais. “Mas a gente ainda não tem condições de ter uma conclusão, porque o trabalho não está completo”, reforça. O tamanho das propriedades é uma das informações que se tem dificuldade de ter atualmente no Estado, há levantamentos em que elas chegam a superar a área total do território goiano. “Essa é uma crítica que o sistema faz, se somar área tem de ser equivalente a área do Estado e das cidades”, pontua o superintendente sobre o Censo.

A pesquisa tem como referência no ano passado e deve constatar crescimento também nas plantações de soja, milho, feijão e cana de açúcar e na produção de carnes. “Em 2017, tivemos condições climáticas favoráveis para a agropecuária, foi o ano em que a safra foi a maior do Estado.”

O IBGE ainda está em campo levantando informações e agora foca nos grandes estabelecimentos, onde ocorre a coleta chamada de especial, feita por supervisores e com questionamentos mais detalhados, segundo o superintendente. “Se tiver algum proprietário que ainda não respondeu, pode procurar o IBGE, estaremos em campo até março.”

Os primeiros resultados do Censo vão mostrar o perfil do produtor rural por sexo, idade, cor ou raça, alfabetização e escolaridade, utilização das terras, efetivos da pecuária, produção animal e vegetal, a forma de obtenção das terras, as práticas agrícolas utilizadas no estabelecimento, entre outras informações.