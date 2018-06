Economia Número de carteiras assinadas e população desempregada já soma 13,235 milhões Há menos 536 mil desempregados em relação a um ano antes, o equivalente a um recuo de 3,9%

O Brasil tinha 13,235 milhões de pessoas em busca de emprego no trimestre encerrado em maio. Apesar do patamar elevado de desemprego, houve melhora em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta sexta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). ...