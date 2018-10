Economia Número de brasileiros com mais de US$ 1 milhão recua 19% em 2018 Desvalorização do real é uma das razões para queda no total de milionários; riqueza por adulto no País em dólares recuou 36% desde 2011

Com a desvalorização do real no último ano, o número de brasileiros que detêm fortunas superiores a US$ 1 milhão caiu 18,9%, passando de 190 mil, em 2017, para 154 mil neste ano. Segundo levantamento do banco Credit Suisse, a retração só não é maior que a registrada na Argentina, onde o total de milionários diminuiu 31%, para 21 mil. “Afetado por crises políti...