'Não vamos liquidar a Gafisa', diz presidente Visão da GWI é de longo prazo, afirma executiva que assumiu empresa em outubro

A nova gestão da Gafisa tem plano de gerar valor para a incorporadora no longo prazo, de acordo com a executiva Ana Recart, que assumiu o posto em outubro, por indicação da principal acionista, a gestora GWI, do investidor Mu Hak You. "Não vamos fechar capital nem liquidar (a Gafisa). Nosso compromisso é no longo prazo", afirmou. A GWI, conhecida por comprar brigas...