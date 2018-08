Economia Não curti: Facebook apresenta instabilidade e sai do ar na hora do almoço desta sexta (3) “Estamos trabalhando para consertar isso assim que pudermos", aparecia na tela de quem tentava acessar o site

O Facebook parou de funcionar por alguns minutos no início da tarde desta sexta-feira (3). Quem tentava acessar a rede social, se deparava com a mensagem alertando sobre a manutenção no site. “Estamos trabalhando para consertar isso assim que pudermos", aparecia na tela. De acordo com o site Outage Report, que recebe relatos de sites fora do ar, a oscilação...