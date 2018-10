Economia Não é verdade que o Brasil não cresce, que está parado, diz presidente do BNDES Em mensagem a estudantes de economia, Dyogo Oliveira afirmou que é natural que as pessoas sejam mais afetadas por notícias negativas

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, afirmou nesta segunda-feira, 22, que "não é verdade que o Brasil não cresce, que está parado". Ao comparar o crescimento do Brasil com o de outros países nos últimos 25 anos, Dyogo afirmou que o "Brasil cresce e vai continuar crescendo". Dyogo afirmou ainda que é natural q...