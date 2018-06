Economia Municípios sofrem com reflexos do pós-greve Além da diminuição da atividade econômica, arrecadação está comprometida com corte da Cide e redução no ICMS; prefeitos já cancelam serviços e até atrasam salários

A greve dos caminhoneiros, os consequentes subsídios ao diesel e a redução da base de cálculo do ICMS para os combustíveis vão impactar por no mínimo três meses a arrecadação de municípios de Goiás. Cálculos da Federação Goiana dos Municípios (FGM) e da Associação Goiana de Municípios (AGM) apontam que os impactos serão de até 25% da receita. Com isso, a saída te...