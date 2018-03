“Mulheres no Comando” é tema de evento sobre empreendedorismo feminino em Goiânia

“Mulheres no Comando” é o tema do evento que acontece neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRC-GO), no Setor Sul, em Goiânia. A programação, que tem início às 19h, faz parte da Jornada Empreendedora do Ipog e se propõe a discutir o empreendedorismo feminino. Para isso, reunirá profissionais que vão debater o papel da mulher empreendedora.

Serão sete palestrantes das mais diversas áreas, que irão compartilhar suas experiências. A pesquisadora de gênero e professora Angelita Lima; a professora e fundadora da Rede Goiana da Mulher Empreendedora, Ludymilla Damatta; a professora de empreendedorismo Telma Merjane; a administradora de empresas Maria Luzia da Silveira; a chef e proprietária da Las Nenas Bistrô, Carolina Uchôa Borges e as empresárias e parceiras da Pensar Consultoria, Wiara Pimenta e Maria Valente.

Inscrições

O ingresso tem valor único, R$ 20, ou pode ser comprado em grupo (acima de três pessoas sai a R$ 15). As vagas são limitadas e todos os participantes serão certificados. Faça sua inscrição aqui.