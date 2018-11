Economia Mulheres ainda recebem 37% menos que homens em Goiás A falta de planos de carreira e o fato de elas ocuparem menos cargos de gestão, que têm melhores salários, mantêm desigualdade

Apesar de as mulheres já terem conquistado muito espaço no mercado de trabalho, a desigualdade salarial é um problema que persiste. No terceiro trimestre deste ano, elas ganharam, em média, 37% menos que os homens em Goiás, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta semana pelo IBGE. Alguns fatores contribuem para manter e...