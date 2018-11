Economia Mulher perde bebê após assalto no trabalho, processa farmácia em Goiás e deve receber indenização Defesa alegou que estabelecimento em Mineiros funcionava até tarde, com apenas mulheres e não contava com segurança; funcionária também alegou acúmulo de funções

A Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás reformou uma sentença de primeiro grau para condenar uma empresa do ramo farmacêutico em Mineiros, na região Sudoeste de Goiás, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3 mil para a ex-funcionária Suelane Freitas de Sousa que estava grávida e, após um assalto ao estabelecimento, chegou a perder o bebê. A mulher...