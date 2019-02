Economia Mudanças no consumo de cerveja no País põem em xeque o 'modelo Ambev' A companhia foi a que mais perdeu valor de mercado, em números absolutos, no ano passado

Conhecida pelas altas margens de lucro e pela entrega de bons resultados a investidores, a Ambev tem vivido um momento diferente. Em 2018, ano em que a Bolsa foi o investimento mais rentável do País, com o Ibovespa avançando 15%, as ações da empresa caíram quase 30%. A companhia foi a que mais perdeu valor de mercado, em números absolutos, no ano passado: de R$ 340,7 b...