Economia MPGO abre vaga para auxiliar administrativo em Luziânia O salário inicial é de R$ 3.118,89; Para se inscrever é necessário ter ensino fundamental completo

O Ministério Público de Goiás (MPGO) lançou edital para contratação de pessoal para o cargo de auxiliar administrativo. A vaga é para atuar na comarca de Luziânia (GO), entorno do Distrito Federal. A remuneração inicial é de R$ 3.118,89. O concurso será composto por provas objetivas, com questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais, informática e legislação aplica...