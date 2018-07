Economia MPF-GO questiona na Justiça edital de concurso público da Polícia Federal Regra prevista para o certame contraria legislação que trata do percentual de reserva de vagas para candidatos negros

O Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO) ajuizou, nessa segunda-feira (30), Ação Civil Pública (ACP) com pedido de liminar em desfavor da União e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A ação, que foi divulgada nesta terça-feira (31), tem por objetivo a retificação do edital deste ano do concurso público da P...