Economia MP que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário avança no Congresso Texto aprovado em comissão especial segue para o plenário da Câmara

A Medida Provisória (MP) 845/18 que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário (FNDF) foi aprovada hoje (14) na comissão mista que analisava o tema. O texto segue agora para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Segundo o governo, o fundo viabilizará investimentos imprescindíveis no setor, principalmente no Norte do Brasil, reduzindo os cus...