Economia MP pode investigar se houve abuso no reajuste do etanol Promotoria se reúne com representante das indústrias para discutir a alta de R$ 0,30; se encontrar indício de abuso, haverá investigação

O Centro de Apoio Operacional do Consumidor e Terceiro Setor do Ministério Público de Goiás poderá abrir uma investigação para avaliar se houve prática abusiva no aumento de cerca de R$ 0,30 no preço do litro do etanol na última terça-feira. No final da manhã de hoje, o promotor Rômulo Correa de Paula, coordenador do centro, se reúne com o presidente do Sindicato da I...