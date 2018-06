Economia MP investiga margem de lucro na venda de combustíveis Serão conferidos valores cobrados na venda para distribuidoras e revendedoras nas datas de 21 de maio e 8 de junho; objetivo é verificar aumento de lucro injustificado durante greve

O Ministério Público do Estado (MP-GO) requisitou as notas fiscais de compra de óleo diesel S-500 e S-10, de gasolina e etanol dos dias 21 de maio, quando teve início a greve dos caminhoneiros, (ou data anterior mais próxima em que tenha havia aquisição de combustíveis) e 8 de junho. As notas devem ser tanto de aquisição da refinaria quanto das distribuidoras para os postos ...