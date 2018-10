Economia Movimento na Rodoviária de Goiânia deve crescer 20% no Finados; veja dicas para não perder o ônibus Para atender a demanda, pelo menos mais 200 novos horários de viagens serão ofertados

Aproximadamente 180 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Goiânia no período e 1º a 4 de novembro, durante o próximo feriado de Finados, segundo a estimativa da administração do Terminal Rodoviário de Goiânia. Esse número representa um aumento de 20% nos embarques e desembarques de passageiros, em relação ao período normal. Conforme a administração do local,...