Economia Movimento de compradores na Ceasa caiu 70% desde o início da greve dos caminhoneiros Sem transporte para o interior e outros Estados, o preço da caixa com 20 kg de tomate caiu de R$ 60 para R$ 45

O movimento de compradores na Ceasa de Goiás caiu pelo menos 70% desde o início da greve dos caminhoneiros, que já dura nove dias. De acordo com o diretor de gestão, Orlando Kumagai, legumes e frutas que têm boa venda para cidades do interior e Estados como Maranhão, Pará e Tocantins estão sobrando, mesmo com caminhões chegando em pouca quantidade. Com a ofer...