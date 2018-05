Economia Motoristas formam filas nos poucos postos que ainda têm combustível em Goiânia O presidente do Sindiposto afirma que o reabastecimento está sendo feito aos poucos, à medida que as bandeiras conseguem agendar escolta com a SSP

De acordo com a assessoria de imprensa do Sindiposto Goiás, até o momento, pelo menos 95% dos postos em Goiânia já estão sem etanol e 65% estão sem gasolina. O presidente do Sindiposto, Márcio Andrade, afirma que o reabastecimento está sendo feito aos poucos, à medida que as bandeiras conseguem agendar escolta com a Secretaria de Segurança Pública, que disponibilizou e...