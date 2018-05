Economia Motoristas de Mato Grosso do Sul atravessam fronteira para abastecer no Paraguai Postos da cidade de Pedro Juan Caballero também comercializam combustível mais barato

Com a greve dos caminhoneiros completando cinco dias nesta sexta-feira, 25, motoristas em Mato Grosso do Sul estão atravessando a fronteira para abastecer no Paraguai devido à falta de combustível em suas cidades. De acordo com informações veiculadas no "Bom dia Brasil", da TV Globo, os postos da cidade de Pedro Juan Caballero costumavam receber caminhoneiros brasil...