Motorista pode parcelar multa de trânsito em até 12x no cartão de crédito

Os motoristas de Goiás que tem débitos de veículos e infrações de trânsito podem parcelar suas dívidas em até 12 vezes no cartão de crédito através do programa ParceleTudo. Os usuários podem procurar ao guichê da empresa dentro da sede do Detran, e também pode fazer a simulação dos débitos pelo site (https://parceletudo.com.br). O pagamento no cartão será disponibilizado inicialmente para as bandeiras Visa...