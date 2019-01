Economia Morre o publicitário Carlos Antônio Jordão Ícone da publicidade em Goiás, Jordão ganhou vários prêmios na área e também se dedicou à literatura

O publicitário Carlos Antônio Jordão morreu na tarde de segunda-feira (31) vítima de um infarto, segundo as informações de amigos próximos. Jordão é considerado um dos grandes nomes do mercado publicitário em Goiás e recebeu diversos prêmios na área. O publicitário se destacou, por exemplo, em várias edições do Prêmio Jaime Câmara, que tem como símbolo o lobo-guará. Na últ...