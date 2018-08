Economia Moreira Franco defende preço justo para contas de luz, com menos subsídios 'As pessoas não podem pagar pelo que não consomem, e sem saber disso', afirmou o ministro de Minas e Energia

O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, defendeu nesta quarta-feira (15) um preço justo para as contas de luz, por meio da redução dos subsídios pagos pelos consumidores. "Temos que encontrar outro modelo, em que as pessoas entendam a conta. Não dá para termos um volume alto de subsídios que sequer passa pelo orçamento. As pessoas não podem pagar pelo que não c...