Economia Moraes: Constituição garante greve, mas a de caminhoneiros causou problemas Para o ministro do STF, audiência desta tarde é para tentar construir um acordo que evite bloqueios totais das vias em novas ocasiões de greves da categoria

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, afirmou nesta segunda-feira (20) que um dos objetivos da audiência pública desta segunda com entidades representantes dos caminhoneiros é tentar construir um acordo que evite bloqueios totais das vias em novas ocasiões de greves da categoria. "Não existe greve que não cause incômodo. A Constituiçã...