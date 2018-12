Economia Moradores do Recanto das Minas Gerais podem se cadastrar para trocar geladeiras Sorteio de 120 geladeiras acontece entre terça (11) e sexta (14)

Os moradores do Recanto das Minas Gerais podem participar do sorteio da Enel Distribuição Goiás, que vai trocar 120 geladeiras entre terça-feira (11) e sexta-feira (16), das 9h às 16h, no Cras do bairro. Por meio da iniciativa, eletrodomésticos antigos podem ser trocados por novos com selo de eficiência A do Procel. Durante a semana, os clientes também poderão contar...